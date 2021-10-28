Новочеркасск, Ростовская область, , 20:00 — REGNUM В Ростовской области возбуждено дело после незаконной продажи участка муниципальной земли. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 28 октября.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Под уголовное преследование попал исполняющий обязанности председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Новочеркасска. Следователи полагают, что в сентябре 2020 года чиновник в нарушение Земельного кодекса РФ продал муниципальный участок площадью 200 гектаров местному жителю. Покупатель оформил землю на себя. Сумма ущерба устанавливается.

Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий продолжается.

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