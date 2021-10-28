Москва, , 19:55 — REGNUM НИУ ВШЭ представила итоги исследования «Электронные социальные сертификаты: Мировые практики и сценарии развития программы в Российской Федерации». В рамках круглого стола эксперты обсудили актуальный международный опыт применения электронных социальных сертификатов, а также оценили сценарии развития и возможность реализации таких программ в России.

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По данным ВШЭ, социальные сертификаты в принципе способствуют увеличению потребления продуктов, наиболее важных с точки зрения пищевой ценности. Пилотные проекты по внедрению адресной продовольственной помощи уже показали, что её применение оказывает поддержку не только малоимущим домохозяйствам, но региональным товаропроизводителям.

Согласно экспертным оценкам, на 1 рубль роста потребительского спроса, обеспеченного сертификатом, придется 1,22 рубля прироста ВВП и 3,08 рублей прироста в экономике в целом.

«В условиях роста темпов инфляции и стагнации реальных денежных доходов формируется запрос на гарантию доступа наиболее уязвимых слоев населения к базовому набору продуктов и товаров, необходимых для поддержания минимального стандарта потребления. Альтернативой политике регулирования цен является введение в обращение на регулярной основе социальных сертификатов для приобретения такого рода базовых товаров», — заявил Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ.

Х5 стал первым ритейлером, который начал принимать социальные сертификаты в своих торговых сетях. Проект по предоставлению помощи в виде электронных социальных сертификатов пенсионерам и многодетным семьям в октябре 2013 года запустило правительство Москвы. В 2018 году началась реализация программы по предоставлению помощи социально незащищенным гражданам в Ульяновской области. Как отмечают в X5 Group, электронные социальные сертификаты являются выгодной и удобной альтернативой продовольственным наборам — традиционной форме продовольственной помощи населению. Пользуясь соцсертификатами, потребители могут выбрать, когда и какие продукты приобрести с помощью социальных дотаций.

«Мы имеем опыт реализации проектов по адресной социальной помощи в регионах и видим, насколько это востребованный инструмент. Мы готовы поддерживать инициативу с распространением электронных социальных сертификатов и уверены, что её можно эффективно масштабировать. В конечном счете адресная поддержка принесет пользу не только нуждающемуся населению, но и экономике в целом», — отметил директор по взаимодействию с государственными органами торговых сетей X5 Виталий Жигулин.