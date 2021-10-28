Москва, 28 октября 2021, 19:55 — REGNUM НИУ ВШЭ представила итоги исследования «Электронные социальные сертификаты: Мировые практики и сценарии развития программы в Российской Федерации». В рамках круглого стола эксперты обсудили актуальный международный опыт применения электронных социальных сертификатов, а также оценили сценарии развития и возможность реализации таких программ в России.
По данным ВШЭ, социальные сертификаты в принципе способствуют увеличению потребления продуктов, наиболее важных с точки зрения пищевой ценности. Пилотные проекты по внедрению адресной продовольственной помощи уже показали, что её применение оказывает поддержку не только малоимущим домохозяйствам, но региональным товаропроизводителям.
Согласно экспертным оценкам, на 1 рубль роста потребительского спроса, обеспеченного сертификатом, придется 1,22 рубля прироста ВВП и 3,08 рублей прироста в экономике в целом.
Х5 стал первым ритейлером, который начал принимать социальные сертификаты в своих торговых сетях. Проект по предоставлению помощи в виде электронных социальных сертификатов пенсионерам и многодетным семьям в октябре 2013 года запустило правительство Москвы. В 2018 году началась реализация программы по предоставлению помощи социально незащищенным гражданам в Ульяновской области. Как отмечают в X5 Group, электронные социальные сертификаты являются выгодной и удобной альтернативой продовольственным наборам — традиционной форме продовольственной помощи населению. Пользуясь соцсертификатами, потребители могут выбрать, когда и какие продукты приобрести с помощью социальных дотаций.