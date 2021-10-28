Тбилиси, 28 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Приостановку Россией импорта мандаринов из Турции в Грузии связали с применением в Донбассе беспилотников турецкого производства Bayraktar. Пост на эту тему в соцсети Facebook опубликовал грузинский аналитик Зураб Батиашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Генштаб Украины подтверждает бомбардировку сепаратистов турецкими дронами. В ответ Россия запретила ввоз турецких мандаринов», — пишет З. Батиашвили и приводит источник информации — РИА Новости, где в одной ленте говорится о применении беспилотника турецкого производства в Донбассе и уничтожении орудия ополченцев, а затем об ответной мере России — приостановке решением Роспотребнадзора импорта мандаринов из Турции из-за повышенного содержания в них пестицидов.

«Как видно, господин Зура, российская противоракетная система не может сбить турецкие дроны?» — заметил Г.Ч.

«На данном этапе так и смотрится», — ответил автор поста.

«Сбивает, но пока, наверное, не включили. В Азербайджане сбили, в Кахети «байрактары» упали по вине заработавшей российской противоракетной системы, она их маршруты путает», — сообщил В.О.

«Не были это «байрактары», — пояснил Н.М.

«А что было?» — поинтересовался В.О.

Н.М. в ответ опубликовал ссылку на информацию одного из новостных агентств о том, что на территории Грузии упали азербайджанские беспилотники-камикадзе.

Дальше продолжилось обсуждение санкций на импорт цитрусов из Турции в Россию.

«А в Кобулети об этом знают?» — иронично спросил Г.Г.М. с явно «кобулетским» говором. Кобулети — одно из мест в Аджарской автономной республике, где выращивают мандарины.

«Только что узнали», — в тон ему сообщил вероятный житель региона Т.С.

«Поднимется цена на наши мандарины», — предположил Т.Я.

«Хоть в чем-то нам повезло», — заметил Т.Б.

«Не смейтесь над Россией! Это только начало, и за мандаринами последуют помидоры, а если понадобится, и болгарский перец!!!» — поддержал беседу своими ироничными предположениями Д.С.

«То, что упоминать Россию нельзя и что бомбардировок мы боимся, поняли, но и здесь не посмеяться, что ли?» — в тон предыдущим комментаторам заметила Т.М.

«Наши мандарины пойдут (в Россию)», — насмешливо продолжил М.Ц.

«А как же альянс 3+3? Так не лучше?» — поинтересовалась М.С.Ж.

«Не 3+3 получилось, а все против всех…» — констатировал Б.К.

«Россия возьмет Турцию в «оборот» в Сирии, но сможет ли Турция играть в такую независимую игру глобального масштаба с Россией? К тому же на фоне испортившихся отношений с Америкой», — отметил Г.К.

Затем опять вернулись к грузинским цитрусоводам.

«Гуляют в нынешнем сезоне наши цитрусоводы», — предположил З.Х.

«Не смейтесь над чужой бедой, кто знает, чтобы не повернулись к нам и нас под горячую руку не проглотили», — упрекнула излишне иронизирующих над судьбой турецких мандаринов пользователей К.М.

«А в чем вы видите беду? В том, что Россия не заберет мандарины? Турция продаст их в другом месте и не даст себя в обиду, не бойтесь», — поучительно наставила собеседницу Н.М.