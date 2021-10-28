Москва, , 20:17 — REGNUM Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) стал гостем YouTube-шоу «Что было дальше» (ЧБД). Выпуск с его участием доступен на канале LABELCOM с 28 октября.

Блогер Дава (Давид Манукян) Скриншот с YouTube

На шоу Дава рассказал о своём образовании, подготовил историю из жизни, а также станцевал под песню своей бывшей девушки, певицы Ольги Бузовой. Зрители отметили, что ведущие проекта повели себя грубо по отношению к блогеру — пнули коробку подарков, которую он принёс для них.

«Не фанатка Давы, но ребята очень грубы с ним были, особенно когда Леша пнул коробку», — написала Екатерина Боброва.

«Щербаков реально переборщил с этой коробкой. После этого даже смеяться не хотелось весь выпуск — ужасный осадок. Совсем перебор. Дава удивил и показал себя с другой стороны. Молодец. Выстоял», — отметил пользователь murrmuring.

«ЧБД уже не тот. Спасибо Тамби, вытащил. Одно дело прикалываться над гостями. Совсем другое — издеваться. Дава молоток», — считает пользователь MUSIC ON.

Ранее Дава стал одним из членов жюри шоу «Ледниковый период». Блогер должен был принять участие в проекте как конкурсант, однако не смог по состоянию здоровья.

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