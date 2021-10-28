Кампала, 28 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Группа угандийских активистов обратилась к правительству Уганды с призывом не заставлять граждан страны проходить вакцинацию от COVID-19, утверждая, что это противоречит законодательству, сообщает 28 октября ИА Красная Весна со ссылкой на All Africa.

Уганда

Участники акции провели пресс-конференцию в столице Уганды, на которой заявили о том, что существующие вакцины от коронавируса опасны для целого ряда категорий людей, имеющих те или иные проблемы со здоровьем.

Альтернативное правительству мнение представили медицинский энтомолог Мозес Мугиша, юрист по правам человека и декан юридического факультета Университета Кавендиша Дэниел Уолемера и Джозеф Кабулета — ветеран журналистики и бывший кандидат в президенты страны.

«Нам необходима серьезная дискуссия о безопасности этих вакцин», — сказал Джозеф Кабулета и подчеркнул, что это заявление он делает не как политик, а как гражданин.

По его словам, имеются доказательства того, что некоторые люди заразились COVID-19 и выздоровели без применения каких-либо медицинских вакцин, а один из его друзей после прививки начал испытывать проблемы с эрекцией.

Активисты отметили, что медицинские отчеты, опубликованные авторитетными организациями по всему миру, описывают ряд побочных эффектов, включая лихорадку, усталость, головные боли, боли в теле, озноб, тошноту и многое другое, от которых страдают некоторые люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19. По их мнению, правительство должно всесторонне проверять людей на предмет других имеющихся заболеваний, прежде чем подвергать их вакцинации.

Кроме этого участники пресс-конференции настоятельно призвали власти создать платформу, с помощью которой люди смогут в электронном виде сообщать о побочных эффектах, которые у них развиваются после получения прививок.

Напомним, официальная позиция правительства Уганды заключается в том, что вакцины против COVID-19 безопасны и одобрены Всемирной организацией здравоохранения в качестве средства минимизации угрозы пандемии.