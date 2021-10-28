Москва, 28 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Москве автомобиль Tesla совершил наезд на мачту городского освещения и загорелся. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Tesla

По информации ведомства, инцидент произошёл в Проектируемом проезде №7029 возле станции метро «Прокшино».

Сообщается, что пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля, пострадавших в результате ДТП нет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.