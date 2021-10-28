Астрахань, , 19:38 — REGNUM В Астраханской области с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа турбаз, гостиниц и других мест для размещения иногородних граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Подготовка к вакцинации против COVID-19 Андрей Лавренчук (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Также в эти даты будет приостановлено бронирование гостиниц. Исключение сделают только для тех, кто прибыл в регион в командировку по работе или заселился до 28 октября.

«Центральные регионы России выходят на пик четвертой волны ковида. Опыт показывает, что Астраханская область сделает это позже. Поэтому мы сейчас должны выработать меры, которые минимизируют последствия заболевания в регионе. Напоминаю и буду продолжать напоминать о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции и вакцинирования. Только прививки у большинства населения смогут вернуть нас к нормальной жизни», — прокомментировал губернатор Игорь Бабушкин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области разворачивают новые ковидные койки