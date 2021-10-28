Астрахань, 28 октября 2021, 19:38 — REGNUM В Астраханской области с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа турбаз, гостиниц и других мест для размещения иногородних граждан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
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Также в эти даты будет приостановлено бронирование гостиниц. Исключение сделают только для тех, кто прибыл в регион в командировку по работе или заселился до 28 октября.
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