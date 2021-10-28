Санкт-Петербург, , 19:37 — REGNUM 28 октября главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что ближайший матч с московским «Динамо» пропустят два игрока основного состава. Далер Кузяев и Дуглас Сантос не смогут помочь «сине-бело-голубым» из-за повреждений, полученных в матчах со «Спартаком» и «Ювентусом».

Сергей Семак Vyacheslav Yevdokimov

Также Семак отметил, что участие бразильского нападающего Малком в матче с «Динамо» остается под вопросом.

«Зенит» сыграет с «Динамо» 29 октября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». На данный момент «Зенит» с восемью победами и 26-ю очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в шестнадцати матчах «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.