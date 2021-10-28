Турин, Италия, 28 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум.

29-летний итальянский фланговый защитник туринского «Ювентуса» Маттиа Де Шильо пропустит матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом» из-за травму, полученной вчера, 27 октября, в матче с «Сассуоло». Об этом 28 октября сообщили на официальном сайте клуба.

Логотип Ювентуса

По итогам последнего матча с «Зенитом» (0:1) Де Шильо, отметившийся результативной передачей, был признан лучшим игроком встречи.

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Де Шильо принял участие вшести матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.