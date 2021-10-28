Челябинск, , 19:25 — REGNUM В Челябинской области приостановлена плановая диспансеризация населения. Об этом сообщила журналистам первый замгубернатора Ирина Гехт.

Диспансеризация

Https://adm44.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Эта мера будет действовать примерно месяц. Возможно, её продлят. Причиной такого шага стала высокая нагрузка медиков. Власти решили их разгрузить.

Отметим, для переболевших COVID-19 возможность пройти обследование сохранится. Они могут записаться на углублённую диспансеризацию.