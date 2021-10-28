28 октября 2021 | Время чтения 7 мин

В регионах России на сегодняшний день нет единого подхода к ограничительным мерам на период ноябрьского локдауна. Жёсткие решения в одних регионах соседствуют с относительно мягкими мерами в других, что вызывает непонимание населения. А вкупе с порой откровенно дискриминационными заявлениями относительно позиции антиваксеров это создаёт и негативный общественный фон.

Арсен Шаяхметов, , 20:00 — REGNUM Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Однако глава государства допустил, что некоторые регионы, где эпидемиологическая обстановка особенно напряжённая, могут ввести «нерабочие дни» и раньше. Фактически вопрос о характере мер и продолжительности выходных был отдан на откуп губернаторам. Некоторые из российских субъектов воспользовались этой «опцией». В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае нерабочие дни начались уже 25 октября. С четверга, 28 октября, локдаун объявлен ещё в нескольких регионах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Жизнь «волнами» демобилизует население

В отличие от локдауна прошлого года, когда власть ставила задачу остановить эпидемию на раннем этапе, цель нынешних выходных — стимулировать процесс вакцинации, который в большинстве субъектов идёт с большим трудом. Это заставляет власти использовать как административные меры — вводить посещение большинства объектов только по QR-кодам, так и элементы пропагандистской кампании против нежелающих прививаться. Антиваксеры оказались под огнём критики со стороны самых разных групп чиновничества. Так, в Саратовской области исполняющий обязанности министра образования Михаил Орлов упрекнул нежелающих прививаться в социальном эгоизме. Но это «цветочки» по сравнению с высказыванием депутата Госсовета Татарии от «Единой России» Ильшата Аминова, который сообщил, что людей надо вакцинировать так же, как и животных, и сравнил россиян со стадом, а антиваксеров — с коровами и баранами. Пропагандистская кампания идёт и федеральных СМИ. Например, известный врач Леонид Рошаль предложил ввести уголовное преследование за подстрекательство против вакцинации. А врач и телеведущий Александр Мясников называл нежелание людей вакцинироваться «непробиваемой тупостью».

Эксперты, оценивая введение локдауна, обращают внимание прежде всего на экономические последствия этого шага. Так, директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова отмечает, что локдаун грозит регионам-реципиентам «экономической агонией в первую очередь для малого и среднего бизнеса».

Екатерина Колесникова «Даже несмотря на то, что, например, в некоторых регионах правительство сохранило льготную налоговую ставку для МСП, ведённую в 2020 году, существенного облегчения это бизнесу не принесёт. Малый и средний бизнес, в особенности в сферах услуг и торговли, живёт в моменте «здесь и сейчас», то есть этому сегменту крайне важна и регулярная выручка».

Ещё одним важным фактором, по мнению эксперта, станет невозможность удержать население дома в период ноябрьских праздников.

Екатерина Колесникова «Несмотря на увещевания властей тех регионов, где эпидемситуация особенно тяжелая, оставаться дома и не разносить заразу, россияне массово скупили билеты на юг. Какая-то часть из них, с большей вероятностью, не вакцинирована, а может уже и инфицирована, но общественные места все равно будет посещать, по крайней мере те, куда пускают без кодов: набережные, прогулочные зоны, скверы».

Особенно тяжело, по её мнению, придётся властям Крыма и Краснодарского края.

Крымчане выстраиваются в очереди за вакциной. Александр Полегенько © ИА REGNUM

Солидарен с коллегой главный редактор сайта InFocus. рress, руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев.

«Искоренение этого вируса мгновенно и прямо сейчас во всем мире очень похоже на попытку спланировать строительство автодороги к Луне. «Это нереально», — говорят авторитетные эпидемиологи. А многие ещё добавляют, что нам надо привыкать жить «волнами». Однако жизнь «волнами» опасно демобилизует население, в России и так не слишком дисциплинированное.

Роман Коломойцев Стоит только увидеть, насколько забиты рейсы в Египет, Анталию и Сочи на предстоящие выходные дни, становится понятно, что многие восприняли как повод для внеочередного отпуска у моря. Это печальный факт, особенно когда в Хакасии из-за увеличения количества заболевших вводят комендантский час, а в таких городах, как Воронеж, Курск, Севастополь, уже практически не хватает коек в больницах. Когда зашкаливает количество ежедневных смертей. Подобная ситуация свидетельствует об общественной атмосфере, в которой жизнь, в том числе и твоя собственная, практически обесценена».

По мнению эксперта, корни, причины безответственного поведения, отсутствие бережного отношения к окружающим — вот что должно стать предметом первоочередного внимания исследователей нашего современного социума.

Роман Коломойцев «Пандемия могла бы сплотить, мобилизовать общество вместе с властью, стать возможностью для укрепления общественной солидарности в масштабах страны. А пока мы наблюдаем мозаичную картину «борьбы с вирусом» по регионам, где в каждом свои реакции и свои ответы на вызов пандемии, далеко не всегда успешные в силу отсутствия общей стратегии».

Центр вакцинации в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Ноябрьский локдаун: люди летят на юг

Строгость мер, введённых на период локдауна в регионах ПФО, неодинакова. Так, руководство Башкирии отказалось от введения дополнительных выходных (помимо тех, что продлятся с 30 октября по 7 ноября). В регионе введена обязательная вакцинация для лиц в возрасте 60 лет и старше, работников медицинских, образовательных, организаций соцзащиты и соцобслуживания, транспортных организаций, правоохранительных органов и ряда других социально значимых сфер. Для непривитых и непереболевших граждан закрыт вход в развлекательные и иные досуговые учреждения. При этом для тех, кто сделал прививку, каких-либо существенных ограничений нет, за исключением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет введена также в Татарии. В остальных регионах ПФО такой меры нет, но почти везде существуют требования вакцинироваться работникам социально значимых сфер (здравоохранение, образование, органы социальной защиты, транспорт, торговля). Наиболее жёсткие меры введены в Самарской области, где локдаун действует уже с 25 октября. В регионе ушли на досрочные каникулы школы, запретили работать фитнес-клубам, бассейнам, салонам красоты, массажным и спа-салонам, а также театрам, музеям и другим учреждениям культуры Самарской области, так как они не являются предприятиями непрерывного цикла. Даже после окончания локдауна QR-код останется непременным условием для посещения крупных торговых центров и магазинов, а сфера услуг возобновит свою работу только на условиях предварительной записи.

Умеренные решения приняты в Кировской области — здесь наложены ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. Под новые ограничения попали бары, рестораны, клубы, кинотеатры, парки развлечений, цирк, детские игровые зоны и дома культуры.

По мнению руководителя аналитического центра «Акценты» Антона Чаблина, характер мер связан с масштабом распространения эпидемии.

Антон Чаблин «Судя по официальным данным, самая тяжелая ситуация в Самарской области, где за последний месяц рост заболеваемости составил 2,2 раза. В Марий Эл, Мордовии, Кировской области рост почти двукратный. При этом в ряде регионов ещё и поступательный рост смертности за месяц — почти в два раза. Уверен, к главам этих регионов и должны возникнуть основные вопросы у Москвы. Постоянное увеличение смертности (даже на фоне не такого резкого роста числа заражённых) говорит о низких темпах тестирования и низком качестве работы медиков».

Очередь в пункт вакцинации в Москве. Наталья Стрельцова (c) ИА REGNUM

Согласно официальным данным, в «красной зоне» (то есть там, где за сутки выявляется более 150 случаев заражения на 100 тыс. человек) в ПФО находятся Самарская, Пензенская, Нижегородская, Ульяновская области, Пермский край, республики Марий Эл и Удмуртия. Несколько лучше ситуация в Башкирии, Чувашии и других субъектах, а наименьший показатель прироста больных — в Татарии.

Антон Чаблин отмечает, что победить эпидемию возможно только введением последовательной эпидемиологической политики.

Антон Чаблин «Я как человек с медицинским образованием — ярый сторонних жёстких ограничительных мер. Но именно мер, а не полумер, какие были прежде. Экономика России уже многократно расплатилась за несвоевременность и недостаточность ограничительных мер 2020 года. Но нужно учитывать, что непоследовательность власти проявили не только в вопросах ограничений, но и санитарной пропаганды. Масса людей не верят не только в вакцинацию, но и в другие меры — социальную дистанцию, самоизоляцию, ношение масок».

Таким образом, в регионах на сегодняшний день нет единого подхода к ограничительным мерам на период локдауна. Жёсткие и достаточно последовательные решения в Самарской области или Башкирии соседствуют с относительно мягкими мерами в некоторых других регионах, что вызывает непонимание населения. А вкупе с порой откровенно дискриминационными заявлениями относительно позиции антиваксеров это создаёт и негативный общественный фон.