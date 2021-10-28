Москва, , 20:16 — REGNUM Телеканал СТС перенёс премьеру шоу «Русский ниндзя», ведущим которого стал рэпер Моргенштерн. Пользователи Сети 28 октября активно обсуждают изменение даты показа проекта.

Рэпер Моргенштерн Скриншот с YouTube

Большинство пользователей связали перенос премьеры шоу с высказыванием рэпера о праздновании Дня Победы. Одни посчитали Моргенштерна правым, другие порадовались, что выход проекта с его участием поставили на паузу.

«Да и правильно сделали, Моргенштерн только их опорочит», — пишет Князь Ольга.

«Потому что думать надо, что говоришь в массы», — упрекает рэпера пользователь с ником «Влажный посох патриарха».

«Чем плох Моргенштерн? Он говорит правду, не боясь. То, что сам думает. Нет там никакого оскорбления», — считает пользователь с ником «Министр от культуры».

«И это все из-за скандала?» — недоумевает Лиза Кей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из интервью Моргенштерн высказался, что не понимает, почему тратят «миллионы» средств на празднование Дня Победы. После этого на артиста обрушился шквал осуждения со стороны общественности.

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