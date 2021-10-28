Ставрополь, , 20:31 — REGNUM В Ставропольском крае согласованы в парламенте кандидатуры двоих новых заместителей председателя правительства — Владимира Ситникова и Андрея Хлопянова. Их кандидатуры на рассмотрение законодательным органом были внесены губернатором края Владимиром Владимировым. Обе кандидатуры получили одобрение депутатов.

Флаг Ставропольского края

Напомним, Ситников в течение последних семи лет работал министром сельского хозяйства Ставрополья, Хлопянов — в течение девяти лет министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оба назначенца станут первыми вице-премьерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отправил в отставку в связи с избранием депутатами краевой думы первых заместителей председателя правительства Николая Великданя, Ивана Ковалева и вице-премьера Юрия Скворцова.

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