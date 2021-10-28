Лондон, 28 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures в четверг, 28 октября.

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По состоянию на 18:42 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского хаба TTF снизилась до $898,4 за тысячу кубометров, что на 14% ниже расчётной цены предыдущего дня.

В последний раз цена на газ в Европе находилась на уровне ниже $900 за тысячу кубометров 24 сентября текущего года.