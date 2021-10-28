Челябинск, 28 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. В Челябинской области сильно выросли размеры штрафов для граждан за безбилетный проезд. Поправки в региональный закон об административных правонарушениях внесли 28 октября депутаты Заксобрания.

Дарья Драй ИА REGNUM Валидатор

Сейчас размеры штрафов составляют от 100 до 500 рублей. Это касается межмуниципальных и муниципальных маршрутов. В новой редакции закона диапазон штрафных санкций составит от 500 до 1500 рублей.

Поправки вступят в силу через десять дней после их официального опубликования. В Заксобрании отмечают, что общественный транспорт планируется переводить на бесконтактную форму оплата проезда. И в связи с отсутствием кондукторов может возрасти количество безбилетных пассажиров.