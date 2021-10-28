Саакашвили продолжит голодать, но будет прислушиваться к советам врачей
Рустави, Грузия, 28 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет продолжать голодовку в прежнем формате, со ссылкой на адвоката Беку Басилаю сообщает 28 октября грузинский телеканал «TV Пирвели»
Басилая объяснил, что после того, как администрация тюрьмы разрешила Саакашвили вновь общаться с посетителями, бывший президент, как и прежде, будет снова учитывать рекомендации врачей в любой их части.
«То, что произошло вчера, было незаконным действием. Сегодня оно было отменено. Я надеюсь, что обращение Саакашвили к крайним формам протеста не будет необходимым для обеспечения его законных прав», — сказал Бека Басилая.
Напомним, что после того, как администрация тюрьмы ограничила возможность полноценного общения с адвокатами, Саакашвили выразил протест, заявив, что отказывается от какого-либо медицинского обслуживания.