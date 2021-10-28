Рустави, Грузия, 28 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили будет продолжать голодовку в прежнем формате, со ссылкой на адвоката Беку Басилаю сообщает 28 октября грузинский телеканал «TV Пирвели»

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

Басилая объяснил, что после того, как администрация тюрьмы разрешила Саакашвили вновь общаться с посетителями, бывший президент, как и прежде, будет снова учитывать рекомендации врачей в любой их части.

«То, что произошло вчера, было незаконным действием. Сегодня оно было отменено. Я надеюсь, что обращение Саакашвили к крайним формам протеста не будет необходимым для обеспечения его законных прав», — сказал Бека Басилая.

Напомним, что после того, как администрация тюрьмы ограничила возможность полноценного общения с адвокатами, Саакашвили выразил протест, заявив, что отказывается от какого-либо медицинского обслуживания.