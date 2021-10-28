Астрахань, 28 октября 2021, 19:13 — REGNUM В Астраханской области нет дефицита коек для ковид-пациентов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения региона Светлана Смирнова.
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Дефицит коечного фонда в регионе ликвидировали благодаря сокращению плановой медицинской помощи. С 30 октября 250 коек хирургического корпуса Александро-Мариинской больницы перепрофилируют под ковидные.
В регионе за последние дни существенно выросло количество вакцинированных от коронавируса. План вакцинации выполнен на 57%.
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