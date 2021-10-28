Тамбов, 28 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Бюджетная обеспеченность Тамбовской области по согласованию с Минфином увеличена почти на 3 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров сегодня, 28 октября, провел заседание комиссии по бюджетным проектировкам, где сообщил информацию о предстоящем увеличении регионального бюджета почти на 3 млрд рублей. На внесение соответствующих поправок в закон Тамбовской области получено положительное заключение Минфина России, 29 октября они будут приняты на заседании областной думы.

Руководитель региона отметил, что всем исполнителям бюджета нужно эффективнее работать в ситуации сокращения финансовых ресурсов из-за пандемийных ограничений. Бюджет скорректирован с учетом реалий сегодняшнего дня. Борьба с эпидемией коронавируса привела к увеличению расходов на закупку лекарств, оборудования и выплаты врачам и медперсоналу.

«Главными задачами остаются обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета, снижение долговой нагрузки. Приоритет будет отдан отраслям социальной сферы, куда будет направлено 69 процентов расходов регионального бюджета», — подчеркнул Максим Егоров.

Тамбовская область продолжит реализовывать национальные проекты и федеральные инициативы, являясь участником программ поддержки субъектов Федерации, инициированной президентом страны.