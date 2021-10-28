Астрахань, 28 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. В Астраханской области показатель смертности от COVID-19 превышает среднероссийский, и морги региона перегружены. Как сообщил портал «КаспийИнфо», об этом заявил региональный министр здравоохранения Александр Буркин.

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«Дело в том, что смертность по ковиду превышает общероссийские показатели, поэтому морги, к большому сожалению и к большой трагедии нашего региона, перегружены. Поэтому мы и говорим о вакцинации. Вакцинированные не умирают. Да, они заболевают. Небольшой процент — 2%. Мы выравниваем ситуацию, чтобы уйти от избыточной смертности, которая на сегодняшний день существует», — сказал министр.

По данным на 27 октября, в Астраханской области план по вакцинации выполнен на 57%. Прививку первым компонентом сделали 355 тыс. 628 человек, завершили вакцинацию 308 тыс. 495 человек.