Вашингтон, 28 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. По всей вероятности, Военно-воздушные силы (ВВС) США не смогут позволить себе новый двигатель для истребителя F-35A Lightning II. Об этом заявил генеральный директор компании Raytheon Грег Хейс.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Поскольку новый адаптивный двигатель для F-35 не может быть использован в варианте вертикального взлета и посадки F-35B для Корпуса морской пехоты или палубном F-35C для Военно-морского флота, все расходы на его создание придётся нести ВВС.

В 2016 году компании Pratt & Whitney и General Electric Aviation, принадлежащие Raytheon, получили контракты на миллиард долларов на разработку нового двигателя F-35A. Новый двигатель должен был обеспечить повышенную топливную экономичность и тягу за счет использования третьего потока воздуха.

Прошлым летом Pratt & Whitney провела наземные испытания своего адаптивного двигателя и планирует провести летные испытания в начале следующего года. Переоборудование самолётов новыми двигателями может начаться в 2027 или 2028 году, хотя Хейс считает такие временные рамки «чрезвычайно агрессивными».

При этом, в результате вывода американских войск из Афганистана и падения правительства в этой стране, компания Pratt & Whitney потеряла контракты на 75 млн долларов с уже несуществующим афганским правительством.

Как заявил Джон Моллард, исполняющий обязанности финансового директора компании-производителя самолётов Lockheed Martin, поставки истребителей F-35 в 2023 году должны составить 156 единиц, тогда как в 2022 году ожидается падение продаж.