Майкоп, , 20:26 — REGNUM В Республике Адыгея осужден военнослужащий войсковой части № 13 714. Его уличили в хищении патронов и отправили в колонию, сообщили 28 октября в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Патроны Elitefon.ru

Как установили следователи и доказал суд, рядовой Кирилл Г. в декабре 2020 года похитил 67 боевых патронов калибра 5,45×39 мм. Злоумышленник перевез их по месту своего жительства и хранил до лета 2021 года. Факт хищения был вскрыт в ходе обысков сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело о хищении боеприпасов и незаконных приобретении, хранении, перевозке и пересылке боеприпасов. Суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на три с половиной года.

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