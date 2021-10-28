София, 28 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Второй по величине аэропорт Болгарии — «Сарафово» (Бургас) объявил о переходе на зимнее расписание работы своих основных терминалов. Об этом 28 октября сообщило Болгарское радио.

Skitterphoto В аэропорту

Согласно официальной информации, в период с 29 октября 2021-го по 31 марта 2022-го годов воздушные ворота Бургаса примут до 390 регулярных рейсов из Софии, Москвы и Лондона. Кроме того, взлетно-посадочные полосы аэропорта смогут обслужить сотни чартерных и специальных рейсов.

«Мы полностью готовы к новому сезону», — говорится в заявлении руководства «Сарафово».

С начала нынешнего года аэропорт Бургаса обслужил более 905 тысяч пассажиров, что на 125% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день «Сарафово» принимает рейсы 49 авиакомпаний мира. Среди самых популярных направлений — Москва, Прага, Варшава и Киев.