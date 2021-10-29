29 октября 2021 | Время чтения 5 мин

После начала Гражданской войны в Испании во второй половине 1930-х годов национальные футбольные соревнования были приостановлены и мадридский «Реал» в 1936 году попытался принять участие в чемпионате Каталонии. Об этом удивительном случае, вряд ли представимом в наше время, рассказывает испанское издание La Razón.

Александр Тищенко, , 00:01 — REGNUM Одним из самых непонятных эпизодов в истории испанского футбола, по которому каждая команда дает свою версию, является тот, который связывает мадридский «Реал» с чемпионатом Каталонии 1936 года. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Гражданская война в Испании Иван Шилов © ИА REGNUM

17 июля 1936 года в Испании начинается гражданская война, и повстанцы под руководством Эмилио Молы и Франсиско Франко начинают брать под контроль некоторые города. Футбольный сезон вроде бы начался нормально, но 3 октября того же года Федерация футбола Испании объявляет о приостановке сезона 1936/37. Когда началась Гражданская война, клубы столкнулись с финансовым крахом, а многие игроки погибли на поле боя или эмигрировали.

Футбол был невозможен в таких условиях, и Пабло Эрнандес Коронадо, который был вратарем команды и к тому времени стал генеральным секретарем клуба, задумал перевезти «Реал Мадрид» (тогдашнее полное наименование мадридского «Реала» — прим. ИА REGNUM) в Каталонию и зарегистрировать клуб в чемпионате Каталонии. К тому времени линия фронта была еще далеко от Барселоны, а у Мадрида была хорошая команда. Последний раз они выиграли Кубок страны за несколько дней до войны, победив в финале «Барселону» со счетом 2:1.

Мадрид вышел вперёд в первые минуты благодаря голам Эухенио и Лекуэ, но гол Эсколы на 29-й минуте оставил счет на табло неопределенным до самого конца. Этот матч стал последним для Рикардо Саморы в качестве игрока «Реала», который сделал несколько решающих сэйвов для завоевания титула.

Многие официальные органы отправились из Мадрида в Барселону, Валенсию и Аликанте, чтобы не попасть в руки повстанцев. В Мадриде Главное управление безопасности запретило проведение всех спортивных соревнований. «Народный фронт» также захватил Королевскую федерацию футбола Испании, Кастильскую федерацию футбола, «Атлетический клуб Мадрида» (так в те годы назывался нынешний мадридский «Атлетико») и «Реал Мадрид».

Портрет каудильо Франсиско Франко, многолетнего диктатора Испании

Аналогичным образом в конце августа, несмотря на все события и потери в составах, «Реал Мадрид» и «Атлетический клуб Мадрида» начали подготовку к следующему сезону, но провели лишь несколько товарищеских и благотворительных матчей. В Мадриде представители органов общественной безопасности запретили все официальные футбольные турниры.

Однако «Реал Мадрид» и «Атлетический клуб Мадрида» желали участвовать в соревнованиях, поэтому они попытались присоединиться к Суперрегиональному чемпионату Валенсии и Мурсии. Чтобы предотвратить возможное закрытие дорог между Валенсией и Мадридом, было решено, что на время турнира обеим командам будет лучше базироваться в Валенсии или Аликанте.

Казалось, что все идет по плану, уже была проведена жеребьевка первого тура с участием обеих команд, но в последний момент Федерация не разрешила мадридским командам участвовать в Суперрегиональном чемпионате в принципе, так как посчитала это недостаточно безопасным.

Игра в качестве гостей в Каталонии

В середине октября 1936 года «Реал Мадрид» по просьбе своего технического секретаря Пабло Эрнандеса Коронадо обсудил предложение выступить в чемпионате Каталонии, в котором участвовали «Барселона», «Эспаньол», «Бадалона», «Жирона», «Сабадель» и «Гранольерс». Мадрид только что выиграл Кубок у «Барсы» 21 июня 1936 года, и у «кулес» (одно из исторических неформальных прозвищ болельщиков «Барселоны», позднее переделанное на culers — прим. ИА REGNUM) присутствовал определенный страх, что Мадрид сможет обыграть их в чемпионате Каталонии. Это означает, что чемпионом Каталонии может стать некаталонская команда, представляющая идеалы, противоположные тем, которые отстаивает «Барселона».

Полные решимости играть, «бланкос» (с исп. «белые» — от цвета формы «Реала» — прим. ИА REGNUM) отправилась в Каталонию с вратарями Эспиносой и Альберти, защитниками Чириако, Кесадой и Боне, полузащитниками Педро Регейро, Вильитой, Валье и Антонио Боне и нападающими Луисом Марином, Луисом Регейро, Лопесом Эррансом, Лекуэ, Мальбо, Эмилином Алонсо, Альфонсо Сансом и Эмилио Санчесом.

Уже 23 октября пресса Барселоны объявила, что Профсоюз профессиональных футболистов Каталонии поддержал включение Мадрида в соревнование «из социального и гражданского долга». На следующий день организация согласилась направить соответствующее письмо в испанскую федерацию, которая в то время также переживала непростой процесс и не совсем надёжно надёжно управлялась из Барселоны генеральным секретарем Рикардо Каботом.

«Эспаньол» принял предложение об участии мадридцев с радостью — но не «Барселона», которая отказалась предоставить свой стадион. В любом случае перспективы урегулирования были обнадеживающими, и «Реал Мадрид» решил арендовать просторную виллу в Эль-Масноу, где разместилась их штаб-квартира и начались тренировки.

Через несколько дней было созвано собрание всех каталонских клубов, которые продемонстрировали свою поддержку Мадриду, за исключением «Барселоны». Отказы «сине-гранатовых» и Каталонской федерации положили конец шансам «Реал Мадрида» на участие в региональном соревновании в Каталонии.

Каталонская федерация в лице своего президента Рамона Эролеса утверждала, что чемпионат не может быть изменен таким образом. Последующее предложение принять на индивидуальной основе игроков «Реал Мадрида», которые хотели играть за каталонские клубы, было отвергнуто самим «Реал Мадридом».

Другим решением, предложенным мадридскому клубу, было создание еще одного чемпионата с учетом Каталонской федерации и других федераций, чтобы организовать соревнования на более широкой территории, где все еще существует Республика. И все это — при неизбежной утере разыгрываемого кубка, если такое новое соревнование состоялось бы. Однако Мадрид не проявил никакого интереса к этому предложению.

«Барселона» и её «расовая сущность»

Согласно протоколу заседания Комитета работников «Барселоны» от 14 октября 1936 года, клуб выступал против включения Мадрида в чемпионат Каталонии, чтобы «не смешивать и не терять ничего из своей расовой и глубоко духовной сущности, которая составляла базовую основу великолепной истории». Другими словами, в чемпионате Каталонии могли играть только каталонские команды.

Мадрид в заметке для прессы выразил свое удивление таким решением, но пути назад уже не было. Мадрид не играл в чемпионате Каталонии и покинул особняк в Эль-Масноу.