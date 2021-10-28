Москва, , 20:15 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина ответила на обвинения в свой адрес со стороны коллеги Виктории Бони. Бородина опубликовала пост в историях личного Instagram-аккаунта 28 октября.

Ксения Бородина Скриншот с YouTube

В посте телеведущая назвала «хайпожорами» и «бездельниками» Викторию Боню и тех, кто пытается «постоянно лить грязь». «Обсуждать меня в прямых эфирах, на интервью — это удел бездельников. Мой — идти дальше», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктория Боня обвинила Ксению Бородину в наркозависимости. «…мне всегда казалось, что она что-то употребляла», — говорит Боня.

Читайте ранее в этом сюжете: «Жизнь мне поломал» — солист группы The Hatters о Сергее Шнурове