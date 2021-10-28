Лондон, , 19:06 — REGNUM Рост интереса к криптовалюте среди инвесторов различных стран привел к тому, что цифровыми валютами заинтересовались на государственном уровне. Правительства различных стран всерьез стали задумываться о создании собственных криптовалют. Рабочая группа Банка Англии и Министерства финансов Великобритании в ближайшее время разработает требования к новой цифровой валюте и проведет «строгую, последовательную и исчерпывающую» оценку применения цифровых валют в стране.

Новая цифровая валюта, в случае получения поддержки Банка Англии, станет цифровой версией фунта стерлингов и изменит роль банков в финансовой системе, так как позволит компаниям, а также потребителям иметь криптовалютный счет непосредственно в банке, обходя другие структуры при совершении платежей. При этом цифровая версия фунта стерлингов не заменит наличные деньги и уже существующие банковские счета. Чтобы оценить целесообразность и технологическое преимущество выпуска цифровой валюты, рабочая группа будет консультироваться с представителями бизнеса, экспертами, исследователями, общественными организациями и потребителями.

Напомним, что в Китае тестирование цифрового юаня началось еще в 2020 году, в России разработкой цифрового рубля активно занимается Центробанк. На днях был запущен межконтинентальный проект Afrostar, который заинтересовал европейских и российских инвесторов. Данная криптовалюта не имеет аналогов, и его цель — стать приоритетной цифровой валютой Африки, а также одной из ведущих криптовалют во всем мире. Этому способствует и тот факт, что с 1 января 2021 года начала функционировать Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA). В рамках AfCFTA предусматривается отмена тарифов и торговых барьеров, что в ближайшее время приведет к всплеску торговли на континенте. Поэтому сейчас особенно актуально появление новой единой цифровой валюты, ведь 70% населения континента молодежь, обладающая цифровыми навыками и желающая торговать друг с другом через все африканские границы с помощью надежной криптовалюты.

«Применяемые сегодня многочисленные бумажные фиатные валюты имеют ряд существенных недостатков и теряют свою ценность в разных странах по отношению к международным валютам. Поэтому Африке очень нужна новая стабильная валюта. Afrostar идеально подходит для того, чтобы стать единой цифровой валютой Африки, предоставляя этому континенту надежные криптовалютные токены и монеты», — подчеркивает Уэллес Уильямс, исполнительный директор проекта Afrostar.

Стоит отметить, что создание цифровых версий своих собственных валют имеет ряд преимуществ. Новые цифровые валюты смогут существенно расширить доступ к средствам центральных банков, которыми в настоящее время могут пользоваться только коммерческие банки. Это, в свою очередь, приведет к ускорению внутренних и внешних платежей, а также снизит риски для финансовой стабильности. При этом, по мнению Уэллеса Уильямса, очень важно, чтобы государственные структуры, создавая свои собственные криптовалюты, не ставили перед собой цель ущемить интересы или установить какие-либо барьеры для использования уже существующих критовалют.

По данным аналитиков, биткоин в этом году вырос почти в 10 раз, обновив свой исторический максимум. Многие крупные инвесторы и бизнесмены считают, что акцентирование внимания государственными структурами на рисках, связанных с использованием частных криптовалют, сильно преувеличено, так как на протяжении уже долгого времени биткоин показывает стабильный рост по отношению к другим валютам и обладает высокой капитализацией. Так, на недавно прошедшей пресс-конференции Lincoln Network сооснователь PayPal и миллиардер Питер Тиль пожалел, что вложил недостаточно средств в биткоин, и посоветовал всем, кто заинтересован в инвестировании, купить сейчас криптовалюту. Питер Тиль также отметил, что подорожание биткоина до 66 тысяч долларов указывает на «полное банкротство центральных банков».

Большинство экспертов придерживаются схожего мнения: инвестировать в криптовалюту необходимо именно сейчас, потому что на данный момент биткоин и другие цифровые деньги освобождены от давления государства. Тем более, что в отличие от депозитов или банковских счетов, за хранение монет не взимается дополнительная плата, а также неоспоримым плюсом такого инвестирования остается анонимность и децентрализованность.