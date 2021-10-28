Нальчик, , 20:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии разоблачено мошенничество в крупном размере. На «липовом» трудоустройстве попались двое местных жителей, пообещавших пострадавшим от их действий должность в управлении ФСБ за вознаграждение, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления Следственного комитета РФ.

Значок Фольксваген Toby Jagmohan

Один из злоумышленников был в прошлом военнослужащим войсковой части № 3737, второй — гражданским лицом. В 2019 году они получили от двоих человек взятку в виде денежных средств и автомашины «Фольксваген Поло». На самом деле никакой возможности оказать кому-либо содействие в таком трудоустройстве они не имели.

В том же году еще от одного человека они получили взятку за содействие в переводе его вместе с братом в подразделение Росгвардии в Республике Ингушетия. Взяв деньги, вопрос решать злоумышленники не стали. Общая сумма похищенного, таким образом, составила 1,7 млн рублей.

Несмотря на признание вины и раскаяние, суд отправил бывшего военнослужащего на два с половиной года в колонию строго режима, а его подельника на два года лишил свободы условно.