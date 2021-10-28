Тбилиси, 28 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что российские пограничники, охраняющие границу между Южной Осетией и Грузией, похитили двух грузинских граждан. Об этом было сообщено 28 октября на официальной странице СГБ в «Фейсбуке».

Ssg.gov.ge На границе Грузии и Южной Осетии

Инцидент произошёл вблизи села Лопани. Информация об этом была немедленно доведена до сведения миссии наблюдателей ЕС и международных партнёров Грузии.

«Незаконные задержания, осуществляемые оккупационным режимом, представляют собой деструктивный акт, направленный на запугивание местного населения и значительное осложнение обстановки в плане безопасности на местах. Центральное правительство Грузии использует все средства для освобождения незаконно задержанных лиц в кратчайшие сроки», — заявила СГБ Грузии.

Напомним, что официальный Тбилиси регулярно обвиняет власти Южной Осетии и российских пограничников в похищении грузинских граждан и изменении линии границы.