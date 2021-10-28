София, , 18:51 — REGNUM Правительство Болгарии рассматривает проект постановления о лишении права на работу медиков, занимающихся подделкой документов о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом 28 октября сообщила софийская газета «Дума».

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как заявил журналистам в Софии глава Болгарского медицинского союза Иван Маджаров, в том случае, если служебное расследование подтвердит факт незаконных действий со стороны отдельно взятого врача, такой доктор будет отстранен от работы без права восстановления в должности.

«Выдача ложных справок и сертификатов должна быть приравнена к преступлению, за совершение которого необходимо нести ответственность, начиная от административной и заканчивая уголовной, — отметил, в частности, он. — Что должно произойти, чтобы наши коллеги в больницах осознали уровень угрозы пандемии?».

Предполагается, что вопрос ужесточения наказания в отношении врачей, а также представителей среднего и младшего медицинского персонала, обвиненных в подделке соответствующих документов, будет обсужден на ближайшем заседании специальной комиссии Минздрава Болгарии.

Напомним, по состоянию на 28 октября количество жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом COVID-19, составило 588 тыс. человек. Из них скончались 23 594 пациента.

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