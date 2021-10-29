Кострома, , 08:33 — REGNUM Депутаты думы города Костромы внесли изменения в муниципально-правовой акт, регламентирующий порядок обустройства и содержания мест коммунальных раскопок в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коммунальные «раскопки» в центре Костромы © Наталья Диева

Напомним, с предложением запретить организациям и должностным лицам продлевать сроки выполнения земляных работ до бесконечности выступил глава администрации Костромы Алексей Смирнов. Ранее этот момент не был закреплён документально, коммунальщики могли переносить дату благоустройства территорий после аварии «сколько угодно раз».

Теперь рабочим будут давать на решение всех задач максимум 45 дней — 30 дней на работы и однократную возможность продления срока на 15 дней. В случае, если временные границы будут нарушены, предпринимателям, должностным и юридическим лицам придётся заплатить штраф в размере от 5 до 100 тысяч рублей.

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