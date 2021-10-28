Москва, , 18:52 — REGNUM Среди пациентов с коронавирусом в Москве все чаще встречаются дети. Об этом 28 октября заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По её словам, за весь период пандемии в городе коронавирус был зафиксирован у 200 тыс. детей. Если раньше в сутки выявляли по 200−300 несовершеннолетних, заразившихся новой инфекцией, то сейчас этот показатель вырос в разы и составляет порядка 1 тыс. детей ежедневно.

«Если раньше в сводке по госпитализации я редко видела детей, то сегодня это от 20 до 30 детей госпитализируется ежедневно. Сегодня семеро детей болеют тяжело, двое детей находятся на ИВЛ. Дети не только стали болеть тяжелее. У детей все чаще в качестве последствий COVID-19 все чаще стали фиксировать мультисистемный воспалительный синдром, который и тяжело лечится, и является тяжелым заболеванием», — сказала Ракова.

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