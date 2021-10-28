Москва, 28 октября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Основатель Versus Battle Александр Тимарцев (известен как Ресторатор) высказался относительно скандала вокруг слов рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Об этом 28 октября пишет издание Lenta.ru.

Скриншот с YouTube Алишер Моргенштерн

Ресторатор отметил, что отношение к ветеранам должно быть показано через «выдачу старикам и ветеранам квартир, достаточного количества денег», а не «вот этих вот флажков». «Абсурд полный… Отвратительно. Что ситуация с Дудём, что ситуация с Моргенштерном. Просто беспредел», — считает Тимарцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из интервью Моргенштерн заявил, что не понимает необходимости празднования Дня Победы с таким размахом. «Из года в год на это тратятся миллионы», — объяснил он. После заявления рэпера, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю московского управления СКР Андрею Стрижову провести проверку высказывания.