Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM Сегодня, 28 октября, в день независимости Чехии петербургские нацболы вывесили на крыше у здания её генконсульства транспарант: «Свободу Фадееву и Франчетти!» Таким образом выражена солидарность с брошенными в тюрьмы этой страны добровольцем Донбасса Алексеем Фадеевым и участником Крымской весны Александром Франчетти. По итогам акции никто задержан не был.

Заявление Партии Лимонова в честь Дня независимости Чехии:

Сегодня, в День независимости Чехии, мы констатируем, что эта страна на практике подтверждает звание враждебного государства. Надо было докатиться до того, чтобы противопоставить себя России и русскому народу!

По решению муниципальных властей, в минувшем году был убран со столичной площади Интербригад памятник советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему Прагу и Освенцим. Мы, национал-большевики, тогда выразили свое негодование по этому поводу возле дипломатических представительств. Отметим, что многие чехи, не потерявшие историческую память, нас тогда поддержали.

В 2021 году белорусу Алексею Фадееву Верховный суд Чехии впаял чудовищный срок в 20 лет за то, что он защищал жителей Донбасса от украинских карателей. По ордеру, выданному властями бандеровской Украины, арестован и брошен в застенки участник Крымской весны, гражданин РФ Александр Франчетти.

Мы требуем уважения к памяти Великой Отечественной войны, освобождения политзаключенных и смены политического курса страны. Какая это независимость — быть первой моськой НАТО, лающей на Россию?

Конева — на место!

Свободу Фадееву и Франчетти!

Каждому русофобу — по крепкому гробу!