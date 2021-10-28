Москва, 28 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Россия осуждает открытие в Кишиневе памятника румынским войскам, воевавшим на стороне нацистской Германии, заявила 28 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Serhio Румыния и Молдавия

«Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь, своих воинов», — сказала Захарова.

При этом она добавила, что Москва призывает Кишинев не идти на поводу у реваншистов и фальсификаторов истории.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник союзникам нацистов был открыт в Кишиневе 26 октября на месте монумента русским и румынским солдатам, сражавшимся с немцами в годы Первой мировой войны.