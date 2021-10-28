Прославление нацистских пособников — МИД РФ о новом памятнике в Молдавии
Москва, 28 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Россия осуждает открытие в Кишиневе памятника румынским войскам, воевавшим на стороне нацистской Германии, заявила 28 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь, своих воинов», — сказала Захарова.
При этом она добавила, что Москва призывает Кишинев не идти на поводу у реваншистов и фальсификаторов истории.
Как сообщало ИА REGNUM, памятник союзникам нацистов был открыт в Кишиневе 26 октября на месте монумента русским и румынским солдатам, сражавшимся с немцами в годы Первой мировой войны.