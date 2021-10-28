Милан, Италия, , 18:37 — REGNUM Руководство миланского «Интера» договорилось с 24-летним форвардом сборной Аргентины Лаутаро Мартинесом о продлении контракта. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Об этом 28 октября сообщил журналист Фабрицио Романо. В ближайшее время «нерадзурри» официально объявят о продлении соглашения.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

В текущем сезоне Мартинес принял участие в двенадцати матчах «Интера» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Лаутаро Мартинес перешел в «Интер» 4 июля 2018 года из «Расинга». Сумма трансферная составила 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского форварда составляет 80 миллионов евро.