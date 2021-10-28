Челябинск, 28 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Имущество бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на 73,5 млн рублей арестовано. Такое решение принял региональный арбитражный суд.

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Определение суда размещено в картотеке арбитражных дел. Оно было принято в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник». Как пишет Накануне.Ru, таким образом ходатайство конкурсного управляющего Елены Соломки частично удовлетворили.

Ранее Соломка потребовала через суд признания недействительными сделок по перечислению Дубровскому от «Монтажника» 73,5 млн рублей, совершённому с 1 июля 2019-го года по 26 мая 2020 года. На 2 декабря назначено заседание по рассмотрению этого заявления.

Отметим, ПО «Монтажник» было основным подрядчиком строительства здания общественного-делового центра. Его строили к саммитам ШОС и БРИКС на берегу реки Миасс, но стройка была заморожена. А компанию в июне признали банкротом.