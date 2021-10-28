Тбилиси, , 18:35 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает себя личным узником президента России Владимира Путина, так как он, по его словам, хотел построить порт Лазика и сделать Грузию богатой. Очередное послание Саакашвили из тюрьмы с таким содержанием пристрастно и основательно обсудили грузинские пользователи соцсетей.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первый комментарий попал «в точку». «А Путин знает?» — иронично обратилась к экс-президенту Грузии пользователь И.К.

«А не ты ли в 2005 году выгнал с работы людей, сократил работников и заполнил своими тупицами железную дорогу? Хорошо проанализируй и вспомни, как ты взорвал мемориал (Мемориал Славы в Кутаиси). Как расстрелял парней в Цхинвали. Грузинский народ милостив, а то бы тебя живьем сожгли», — напомнил Саакашвили его грехи пользователь Г.К.

«Вы, кто говорит о президенте Саакашвили эту «горькую правду», пусть вам вернет все это Бог. Потому что он (Саакашвили) послан Богом, спасителем народа», — оригинально попыталась вступиться за Саакашвили пользовательница Э.Г.

«Где вы сидите? Сами-то в Бога верите? Не вмешивайте Бога в дела этого безбожника», — укорила автора предыдущего комментария пользователь Э.Э.

«Если ты хотел богатую Грузию, как стали некоторые члены твоего правительства миллиардерами, на какие деньги живешь сам и обучаешь детей за границей? За счет чего ты разбогател, если нигде, кроме публичной службы, не работал? Сколько миллиардов увезли из Грузии ты, твой прокурор и бывший министр обороны?.. Не считай Грузию такой же ненормальной, как твои сторонники», — обратилась к Саакашвили Н.А.Б.

«Очень ты, Миха, хочешь иметь имидж борца с Россией и патриота страны, но ты же знаешь, что лжешь, и единственный, кто тебе верит и боготворит тебя, это твои «прихожане», но вы не в большинстве в нашей стране», — заметила Н.Г.

«Ты передал Путину новые территории, Кодори и Ахалгори, до этого специально изменил их статус и дал юридические основания для оккупации. Оставил оружие стоимостью в миллион долларов, а тех военных, кто его перепрятал, арестовал и пытал. После войны всю экономику страны передал России, а до начала войны продлил мандат российским военным, дал русским повод, потом в ООН подписал пункт 1633 о том, что войну начали мы. Ты шнырь и личный агент Путина. Что ты мелешь, какая Лазика?! Ты хотел поселить там 100 000 сирийских армян. Ты аферист, ты голодаешь с медом, булками и молочными продуктами? И кто пишет тебе, неграмотному, эти идиотские послания?» — разразилась длинной тирадой пользователь М.Г.

«Русские Украину (далее идет нецензурное выражение), а тебя оставят без внимания? Но ты половину Грузии продал им, потому ничего тебе не говорят. Там, где ты обделался и поплавал в трусах, там и потребовали ответа. Молись, чтобы 6 лет не превратились в пожизненное заключение», — пригрозил Саакашвили пользователь В.К.

«Если бы ты был узником Путина, так не сидел бы, или полоний, или новичок проглотил бы. Путин своих врагов так не балует», — саркастично заметил И.Б.

«Путин — человек твоей мечты. То, что хотел Путин, ты и сделал в 2008», — упрекнула Саакашвили пользователь М.Г.

«А когда приехал [И.С.] Иванов и практически тогда решилась судьба передачи власти тройке руководителей митинга, а потом опять же Иванов отстранил от власти Аслана Абашидзе? На этот вопрос есть компетентный ответ?» — поинтересовался В.Г.

В таком духе пост на тему «узника Путина» прокомментировали более 300 пользователей, среди которых лишь единицы вступились за Саакашвили.