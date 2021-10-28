Ижевск, , 18:33 — REGNUM Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов и генеральный директор «Единой транспортной дирекции» Константин Угаров подписали соглашение о развитии системы мультимодальных перевозок пассажиров разными видами транспорта по единому билету на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Система обеспечит пассажиров гарантированной перевозкой по всему пути следования, единоразовой оплатой всего маршрута, максимально удобной стыковкой между рейсами. Это позволит сократить время, расстояние и количество пересадок в поездке.

Маршрут от Глазова до Москвы мог бы выглядеть таким образом: пассажир доезжает до Ижевска на поезде, в Ижевске его забирает автобус и увозит в аэропорт. Причем ценообразование будет строиться по местным тарифам.

По мнению Семенова, речь идет не только об оказании транспортных услуг жителям республики, но и о повышении доступности туристических мест.

В первую очередь будет проводиться мониторинг востребованных направлений и подсчёт статистики пассажиропотока. Затем планируется закрепить взаимодействие с перевозчиками соглашениями.

«Надеюсь, что со следующего года мы перейдём в практическую фазу проекта», — отметил премьер-министр.

Напомним, «Единая транспортная дирекция» уже заключила соглашение с 14 регионами России. С 2014 года организованы мультимодальные перевозки в интересах туристических зон Крыма и Абхазии, Калининградской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Дагестана.