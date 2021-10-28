Москва, , 18:32 — REGNUM Московский «Спартак» подписал с 21-летним опорным полузащитником молодежной сборной России U21 Наилем Умяровым новый пятилетний контракт до конца сезона 2025/26. Об этом 28 октября сообщили на официальном сайте «красно-белых».

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров Андрей Пронин © ИА REGNUM

На данный момент портал transfermarkt оценивает Умярова в 3 миллиона евро.

Втекущем сезоне Умяров принял участие в двенадцати матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки. С середины октября Умяров восстанавливается от повреждения, полученного в матче отборочного турнира к Чемпионату ЕвропыU21 со сборной Литвы U21 (3:0).