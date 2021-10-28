Москва, , 18:29 — REGNUM Около 1,2 миллиона пожилых москвичей прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 28 октября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вакцинация Zdrav.khv.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Впереди неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«На сегодняшний день в Москве вакцинированы 1,2 миллиона людей старшего возраста», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова также сообщила, что в домах престарелых порядка 98% человек прошли ревакцинацию от COVID-19.

«Несмотря на пик эпидемии, ни один из повторно привитых в домах престарелых не заболел», — подчеркнула она.

Напомним, ранее заместитель мэра заявила, что в Москве наблюдается рост числа желающий пройти вакцинацию, ежедневно прививки получают в среднем 26−27 тысяч человек.