Улан-Батор, , 18:27 — REGNUM Закрытие сухопутного порта Эрлянь в КНР из-за вспышки COVID наносит серьезный ущерб экономике Монголии, которая сильно зависит от поставок из Китая.

Флаг Монголии

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Прошло более недели после того как власти Китая в связи с обнаружением случаев коронавирусной инфекции закрыли порт Эрлянь. За это время в Монголии, импортирующей более 80% свежих фруктов и овощей из Китая, цены на тепличные овощи выросли на 2−3 раза. В некоторых районах зафиксирован дефицит тепличных овощей.

«Болгарский перец за 1 кг уже достигло 20 тысяч тугриков (500 рублей — прим ИА REGNUM). Ранее цена была в два раза ниже. Мы не сможем продать за день даже один килограмм перца, потому что это очень дорого для покупателей. Оптовые поставщики повысили цену, и мы покупаем по бешеной цене, у нас нет другого выхода. А покупатели ругают нас и не покупают тепличные овощи. В итоге мы несем убытки «, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Баярсайханы Тунгалаг, продавец одного из рынков Улан-Батора.

Другая продавщица вмешалась в наш разговор. «По такой цене никто не покупает овощи. Люди говорят, что лучше покупать мясо и муку. На их месте я бы тоже так поступала. Жизнь в Монголии сегодня такова — власти ничего не делают, а в итоге народ страдает», — возмущенно сказала продавец.

Из-за закрытия порта Эрлянь в Монголии не хватает не только тепличных овощей. Местные фармацевтические компании сообщают о дефиците некоторых препаратов. В одной из местных компаний корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что у них уже нет одноразовых шприцев, систем для переливания инфузионных растворов, раствора натрия хлорида.

«У нас имеется запас препаратов кроме перечисленных. Грузы нашей компании находятся в порте Эрлянь и транспортники ждут открытия порта. Мы получаем грузы по железной дороге, но ждать приходится слишком долго. Мы до сих пор не получили лекарства и оборудование, которые заказали в августе», — рассказала менеджер фармацевтической компании.

Тем временем, пока в Монголии ждут открытия китайского сухопутного порта, власти Китая ужесточают антиковидные меры, на прошлой неделе закрыт Сэхэ — еще один сухопутный порт, граничащий с Монголией. Местные власти 19 октября сообщили монгольской стороне о закрытии порта на 48 часов. В срок китайские власти не уложились — каждый день там выявляются новые случаи заражения коронавирусом, порт, который граничит с монгольским портом Шивээхурэн, закрыт.

Данный сухопутный порт для Монголии является одним из главных каналов экспорта угля. Закрытие Шивээхүрэн бьет по экспорту топлива, объем которого и без того сокращен второй год.

«В течение последних двух лет экспорт угля нашей страны непрерывно снижается. Раньше из-за выявления COVID-19 у наших водителей были остановлены перевозки. Китайская сторона неоднократно предупреждала нас, что мы не сможем контролировать ситуацию с COVID.

В КНР резко выросла цена на уголь. Но мы не сможем использовать эту возможность, поскольку власти нашей страны не смогли решать проблему инфраструктуры. Уголь для нашей страны является одним из главных экспортных продуктов. Снижение объемов поставок в КНР для экономики Монголии будет сильным ударом», — подчеркнул директор Монгольской угольной ассоциации Жаргалсайхан Золжаргал.