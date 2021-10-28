Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге началась реализация программы реставрации исторического облика города. В 2022 году на нее выделено около 1,5 млрд рублей. Об этом 28 октября сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Реставрация в Петербурге

По словам чиновника, программу реставрации фасадов многоквартирных домов — объектов культурного наследия — комитет запускает в 2022 году. Специалисты приступят к реставрации лицевых и дворовых фасадов 25 домов. На эти цели выделено около 1,5 млрд рублей. Такая же сумма будет ежегодно выделяться и в два последующих года. Всего на реставрацию фасадов исторического Петербурга заложено порядка 4,5 млрд рублей.

«Программа в целом рассчитана на десять лет. В ней есть 255 объектов, которые изобилуют архитектурным декором: лепнина, изразцы, керамическая плитка, скульптура, метало-декор, — отметил Макаров. — Сроки проведения работ зависят от объектов — от одного до двух-трех лет».

Глава КГИОП отметил, что помимо реставрации фасадов будут удалены незаконные конструкции, а также приведены в порядок белые оконные рамы стеклопакетов, которые должны будут соответствовать архитектурному облику. В случае, если собственники, будут против перекраски рам в необходимый цвет, комитет обратится в суд.

«Мы будем применять меры принуждения, обращаться в суд и судиться с такими жильцами, и заставлять менять эти пластиковые окна на те, что указаны в предмете охраны. Никто права собственников нарушать не собирается, но окна должны быть тёмного цвета», — подытожил чиновник.

В 2022 году запланировано начать работы по следующим адресам: «Дом Л.Р. Шредер» на улице Володи Ермака, 2/34б, «Дом А.А. Смирнова» на 12-я линии В.О., 29/53, лит. А, «Дом П.А. Бенигсена» на 12-й линии В.О., 31, «Дом П.Н. Парусова» на Введенской улице, 17 и многое другое.