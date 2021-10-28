Москва, , 18:22 — REGNUM 28 октября глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что руководство «красно-белых» не намерено продавать 24-летнего шведского форварда Джордана Ларссона в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Ларссона в зимнее трансферное окно намеревался подписать турецкий «Галатасарай».

В текущем сезоне Ларссон принял участие в четырнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Лестера».

Ларссон перешел в «Спартак» 2 августа 2019 года из шведского «Норрчепинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам порталаtransfermarkt, составляет 14 миллионов евро. Соглашение Ларссона с «красно-белыми» рассчитано до середины 2023 года.