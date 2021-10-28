Тбилиси, 28 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель сделал заявление о том, что фундаментальные права бывшего президента Михаила Саакашвили должны быть полностью защищены, сообщает 28 октября грузинский телеканал «Палитра ньюс».

Eeas.europa.eu Карл Харцель

По словам Харцеля, Европейский союз с большим вниманием наблюдает за делом Саакашвили. Посол также считает, что правительством Грузии должны быть выполнены данные в отношении Саакашвили рекомендации консилиума врачей и грузинского омбудсмена.

Напомним, что 1 октября Михаил Саакашвили был арестован грузинскими властями и помещён в тюрьму города Рустави.