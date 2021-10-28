Установлено лицо, распылившее перцовый газ в костромской школе
Кострома, 28 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Газ из перцового баллончика в костромской школе No44 распылил ученик средних классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник городского управления образования Татьяна Скачкова.
Напомним, инцидент в образовательном учреждении произошёл сегодня, 28 октября. Юноша распылил газ перед началом урока в одной из секций школы, где проводились занятия для средних и старших классов.
Занятия в секции школы прервались на время одного урока, никто из детей не пострадал. Нескольких школьников, почувствовавших себя плохо, отправили по домам.
Напомним, похожий инцидент в сентябре текущего года произошёл в Костромском технологическом техникуме. 24-летний юноша испугал сокурсников, показав им страйкбольную гранату. За «шутку» костромича оштрафовали на 700 рублей.