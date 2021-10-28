Кострома, 28 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Газ из перцового баллончика в костромской школе No44 распылил ученик средних классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала начальник городского управления образования Татьяна Скачкова.

Http://www.kosoblduma.ru/press Школа № 44 на Профсоюзной в Костроме

Напомним, инцидент в образовательном учреждении произошёл сегодня, 28 октября. Юноша распылил газ перед началом урока в одной из секций школы, где проводились занятия для средних и старших классов.

«Ребёнка, совершившего хулиганский акт, вычислили по камерам. Сам он пояснил, что хотел «выделиться». Вопрос разбирается с инспекторами по делам несовершеннолетних, школьным психологом и социальным педагогом. Его семью пригласят на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Возможно, ученика поставят на учёт. Вместе с тем специалисты окажут мальчику психологическую поддержку, предложат варианты коррекционных занятий, если это нужно» , — сказала Скачкова .

Занятия в секции школы прервались на время одного урока, никто из детей не пострадал. Нескольких школьников, почувствовавших себя плохо, отправили по домам.

Напомним, похожий инцидент в сентябре текущего года произошёл в Костромском технологическом техникуме. 24-летний юноша испугал сокурсников, показав им страйкбольную гранату. За «шутку» костромича оштрафовали на 700 рублей.