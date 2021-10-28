Москва, , 18:21 — REGNUM В Москве ввели локдаун, чтобы снизить социальные контакты среди населения. Об этом 28 октября заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

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По её словам, такие меры смогут оперативно снизить рост заболеваемости COVID-19. Вводить же QR-коды столичные власти не стали по причине того, что они не способны дать быстрый эффект.

«Что касается QR-кодов — это аналог каникулам. Это мера должна вводиться на три-четыре месяца, а желательно на более длинный период, чтобы стимулировать людей вакцинироваться. За счет этого формируется иммунная прослойка — вакцинированные люди болеют легче, болеют реже. Поэтому эти меры должны дополнять друг дуга, а не заменять», — сказала Ракова.

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