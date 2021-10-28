Минск, 28 октября 2021, 18:17 — REGNUM В Белоруссии ограничен доступ к сайту немецкого СМИ Deutsche Welle, сообщает 28 октября крупнейший белорусский интернет-провайдер госпредприятия «Белтелеком».
"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», — указано в сообщении, появляющемся при попытке зайти на интернет-сайт dw.com.
При этом пользователи услуги передачи данных мобильных операторов пока не закрывали доступ к сайту Deutsche Welle.
В то же время Telegram-канал компании Deutsche Welle, пишущий для белорусских читателей, уже объявил, что «сайт Deutsche Welle заблокирован в Беларуси».
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