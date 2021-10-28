Москва, , 21:52 — REGNUM Россия не возражает против продления мандата EUFOR в Боснии и Герцеговине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 28 октября.

Мария Захарова МИД России

Так Захарова ответила на вопрос ИА REGNUM о том, как Россия относится к целесообразности дальнейшего продолжения работы миссии EUFOR в БиГ и выступит ли она за ее продление во время предстоящего голосования по этому вопросу в СБ ООН.

Тем не менее, отметила дипломат, Россия не может согласиться с попытками ряда западных партнеров по СБ ООН расширить проект соответствующей резолюции Совета безопасности некой политической повесткой, которая не имеет отношения к этому сугубо специальному вопросу.

«Работа надо документом продолжается, ведется она на площадке СБ ООН. Наша позиция именно в этом и заключается», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, что в ноябре СБ ООН должен голосовать по вопросу о продлении миссии EUFOR в БиГ. EUFOR — основное название сил быстрого реагирования ЕС. В БиГ они наблюдают за соблюдением Дейтонского соглашения.

Ранее Совет безопасности не поддержал проект российско-китайской резолюции о закрытии Канцелярии верховного представителя международного сообщества в БиГ до конца июля 2022 года.