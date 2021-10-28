Ижевск, , 18:16 — REGNUM Три района Удмуртии лидируют по показателю вакцинации от коронавируса взрослого населения. Так, в Дебёсском района прививки сделали 80,5% жителей, в Якшур-Бодьинском — 67,5%, в Красногорском — 63,7%, сообщает пресс-служба правительства республики.

Мобильный пункт вакцинации Minzdrav.gov.ru

По словам главврача Дебёсской районной больницы Елены Стрелковой, медики «не стали ждать жителя района в больнице, а сами пошли к нему».

«Организовали выездную вакцинацию на предприятиях, в фельдшерско-акушерских пунктах, привлекли к этой работе фельдшеров», — пояснила Стрелкова.

В правительстве напомнили, что в течение нерабочей недели пункты вакцинации будут работать по режиму поликлиник. 30 октября и 6 ноября — с 8:00 до 14:00, в первые пять дней ноября — по расписанию будних дней.

Как сообщало ИА REGNUM, АНО «Корпорация развития Удмуртии» (автономная некоммерческая организация) проведет вакцинацию от коронавируса представителей бизнес-сообщества республики. Вакцинация пройдет 30 октября в здании Корпорации (улица Пушкинская, 247-а) с 9:00 до 12:00 по местному времени. Перед прививкой предпринимателям необходимо будет зарегистрироваться.

Читайте также: В Удмуртии организуют вакцинацию от COVID-19 представителей бизнеса