Вашингтон, , 18:23 — REGNUM От 30 до 50 млн доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson, изготовленной в начале 2021 года, не испульзуются из-за того, что регулирующие органы США не дали разрешение на выпуск, сообщает 28 октября Reuters.

Вакцина Johnson & Johnson's

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Компания Emergent, являющаяся контрактным производителем препарата, ждет разрешение на выпуск от управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Прежде чем Emergent получит право отгружать вновь изготовленное дозы вакцины, управление должно провести инспекцию завода.

Точное количество простаивающих доз определить невозможно, сказал источник, поскольку Emergent производит только сырую вакцинную субстанцию и не наполняет флаконы готовым продуктом.

Напомним, что в апреле американский регулятор приостановило работу завода Emergent из-за сообщений о том, что в вакцину компании J&J попал материал из вакцины компании AstraZeneca, которая в то время производила лекарство на том же заводе.