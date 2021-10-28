Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM

29 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» состоится центральный матч тринадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Динамо» (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сергей Карасев Fc-anji.ru

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Ян Бобровский.

После двенадцати туров «Зенит» с 26-ю очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата. «Динамо», одержав семь побед и набрав 23 очка, идет одной строчкой ниже.

В последний раз «Зенит» и «Динамо» играли между собой 12 декабря 2020 года. Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Артем Дзюба (14', 34') и Сердар Азмун (84'). Единственный мяч московской команды забил Николай Комличенко.